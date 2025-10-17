Le goût des Autres Salle Foyer JJ Coupon Buis-les-Baronnies
Le goût des Autres Salle Foyer JJ Coupon Buis-les-Baronnies vendredi 17 octobre 2025.
Le goût des Autres
Salle Foyer JJ Coupon Rue du Grand jardin Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : 1 – 1 – EUR
adhésion à l’association
Début : 2025-10-17 19:00:00
fin : 2025-10-17 21:00:00
2025-10-17
Moment de partage autour d’une dégustation à thème. Ce mois ci la cuisine espagnole.
Salle Foyer JJ Coupon Rue du Grand jardin Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contac@lelacdubuis.fr
English :
A moment of sharing around a themed tasting session. This month: Spanish cuisine.
German :
Gemeinsamer Moment rund um eine thematische Verkostung. Diesen Monat: Spanische Küche.
Italiano :
Un momento di condivisione durante una degustazione a tema. Questo mese: cucina spagnola.
Espanol :
Un momento para compartir en torno a una degustación temática. Este mes: cocina española.
