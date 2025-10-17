Le goût des Autres Salle Foyer JJ Coupon Buis-les-Baronnies

Le goût des Autres Salle Foyer JJ Coupon Buis-les-Baronnies vendredi 17 octobre 2025.

Le goût des Autres

Salle Foyer JJ Coupon Rue du Grand jardin Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : 1 – 1 – EUR

adhésion à l’association

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-17 21:00:00

2025-10-17

Moment de partage autour d’une dégustation à thème. Ce mois ci la cuisine espagnole.

Salle Foyer JJ Coupon Rue du Grand jardin Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contac@lelacdubuis.fr

English :

A moment of sharing around a themed tasting session. This month: Spanish cuisine.

German :

Gemeinsamer Moment rund um eine thematische Verkostung. Diesen Monat: Spanische Küche.

Italiano :

Un momento di condivisione durante una degustazione a tema. Questo mese: cucina spagnola.

Espanol :

Un momento para compartir en torno a una degustación temática. Este mes: cocina española.

