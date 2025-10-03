Le Goût des autres Le Patio Rennes

Le Goût des autres Le Patio Rennes vendredi 3 octobre 2025.

Le Goût des autres Le Patio Rennes Vendredi 3 octobre, 20h30 Tarif plein : 7,5€ / réduit : 4,5€ / enfant : gratuit

Pièce mise en scène de Juliette Dauzet d’après le film d’Agnes Jaoui

Chef d’entreprise bourru, Castella a embauché un énarque arrogant qui lui impose un garde du corps et estime indispensable qu’il apprenne l’anglais. Mais voilà, Clara, sa professeur d’anglais, est aussi comédienne, et Castella va découvrir en même temps l’art et… l’amour. Entre un patron, une comédienne, une serveuse, un garde du corps, un chauffeur et une décoratrice, les liens se tissent et se frottent aux différences sociales. Car dans « Le Goût des autres », les goûts, justement, sont bien souvent le reflet des barrières invisibles…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-03T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-03T22:30:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/compagnie-felicita/evenements/representation-le-gout-des-autres-2

Le Patio square terre-neuve Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine