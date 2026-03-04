Le Goût des autres, L’Ecran, Saint-Denis

Le Goût des autres Lundi 6 avril, 20h30 L’Ecran Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-06T20:30:00+02:00 – 2026-04-06T22:22:00+02:00

Fin : 2026-04-06T20:30:00+02:00 – 2026-04-06T22:22:00+02:00

L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=BRLPU »}]

Lundi’spensable – Castella est un chef d’entreprise peu porté sur la culture. Pourtant, un soir, en allant par obligation assister à une représentation de « Bérénice », il tombe en adoration du texte… L’Ecran Le Goût des autres