Le goût des fruits, Médiathèque municipale de Coulombs, Coulombs
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale de Coulombs · Coulombs
Informations pratiques
Le goût des fruits Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque municipale de Coulombs Eure et Loir
L’atelier se déroule en extérieur, chaussures fermées recommandées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Le goût des fruits : dégustation des fruits du verger de la médiathèque et jeux pour découvrir les variétés de pommes et de poires du verger, planté il y a déjà 13 ans par les lecteurs et les amis de la médiathèque municipale.
Médiathèque municipale de Coulombs 39 grande Rue Coulombs 28210 Eure et Loir Centre-Val de Loire 0237511373
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©médiathèque de Coulombs