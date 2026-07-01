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Le goût des fruits, Médiathèque municipale de Coulombs, Coulombs

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale de Coulombs · Coulombs

Le goût des fruits, Médiathèque municipale de Coulombs, Coulombs

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque municipale de Coulombs
Adresse
39 grande Rue
Ville
28210 Coulombs
Département
Eure et Loir
Tarif
L'atelier se déroule en extérieur, chaussures fermées recommandées

Le goût des fruits Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque municipale de Coulombs Eure et Loir

L’atelier se déroule en extérieur, chaussures fermées recommandées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Le goût des fruits : dégustation des fruits du verger de la médiathèque et jeux pour découvrir les variétés de pommes et de poires du verger, planté il y a déjà 13 ans par les lecteurs et les amis de la médiathèque municipale.

Médiathèque municipale de Coulombs 39 grande Rue Coulombs 28210 Eure et Loir Centre-Val de Loire 0237511373
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