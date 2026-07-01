Le goût des fruits, Médiathèque municipale de Coulombs, Coulombs

Informations pratiques

Le goût des fruits Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque municipale de Coulombs Eure et Loir

L’atelier se déroule en extérieur, chaussures fermées recommandées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Le goût des fruits : dégustation des fruits du verger de la médiathèque et jeux pour découvrir les variétés de pommes et de poires du verger, planté il y a déjà 13 ans par les lecteurs et les amis de la médiathèque municipale.

Médiathèque municipale de Coulombs 39 grande Rue Coulombs 28210 Eure et Loir Centre-Val de Loire 0237511373

Biblis en folie 2026

©médiathèque de Coulombs