LE GOUT DU BONHEUR – LA TRAVERSE Cleon

LE GOUT DU BONHEUR – LA TRAVERSE Cleon dimanche 12 octobre 2025.

LE GOUT DU BONHEUR Début : 2025-10-12 à 15:30. Tarif : – euros.

LA TRAVERSE PRÉSENTE : LE GOUT DU BONHEURMargot et Alexandre s’aiment depuis toujours, mais entre lui, arrogantet de mauvaise foi, et elle exigeante au tempérament de feu, chaquerencontre tourne rapidement à l’affrontement. Lui, récemment veuf, etelle, éternelle célibataire, pourraient enfin se rapprocher… siseulement ils arrivaient à se parler sans s’écharper !Heureusement, Benjamin, le fils bienveillant de Margot, est déterminé àjouer les entremetteurs. Son objectif ? Faire éclater les non-dits etaider ces deux êtres aussi sensibles qu’excentriques à se dévoiler sousleur meilleur jour.

LA TRAVERSE 37 RUE LUIS CORVALAN 76410 Cleon 76