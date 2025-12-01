LE GOÛT DU CHÊNE DU GLAND À LA FARINE Sainte-Croix-Vallée-Française
Zone artisanale Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Début : 2025-12-13 09:30:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
2025-12-13
Rejoignez le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles pour tester des outils de transformation, en vue de développer une filière locale de farine de glands de chênes verts !
Matin Ramassage participatif de glands de chêne vert. Pique-nique tiré du sac et dégustation de café et galettes à base de glands.
Après-midi Courte présentation du gland en tant qu’aliment et de sa complémentarité avec la châtaigne par Joachim Meframalman et test du brûleur pour décortiquer les peaux, à l’atelier de transformation végétale Au Bord du Gardon.
Zone artisanale Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 25 40 69 agriculture@shvc.fr
English :
Join the Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles to test processing tools, with a view to developing a local acorn flour industry! Morning: Participatory acorn gathering and picnic. Afternoon: Short presentation and burner test at the plant processing workshop. Registration required.
German :
Schließen Sie sich dem Syndikat der Hautes Vallées Cévenoles an, um Verarbeitungswerkzeuge zu testen und eine lokale Kette für Eichelmehl aus Steineichen zu entwickeln! Morgen: Gemeinsames Sammeln von Eicheln und Picknick aus dem Rucksack. Nachmittag: Kurze Präsentation und Test des Brenners in der Werkstatt für pflanzliche Verarbeitung. Nach Anmeldung.
Italiano :
Unitevi al Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles per testare gli strumenti di lavorazione, in vista dello sviluppo di un’industria locale della farina di ghiande! Mattina: raccolta di ghiande e picnic. Pomeriggio: breve presentazione e prova del bruciatore nel laboratorio di lavorazione delle verdure. Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
Únase al Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles para probar las herramientas de procesamiento, con vistas a desarrollar una industria local de harina de bellota Mañana: Recogida práctica de bellotas y picnic. Tarde: Breve presentación y prueba del quemador en el taller de procesamiento de verduras. Inscripción obligatoria.
