Le Goût du Jeu Saint-Cannat

Le Goût du Jeu Saint-Cannat dimanche 19 octobre 2025.

Le Goût du Jeu

Dimanche 19 octobre 2025 de 10h à 17h. 3525 RN7 Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

2025-10-19

Jouer et déguster au Château de Beaupré

Petit-déjeuner gourmand suivi de Jeux en équipe dans le domaine dégustations à l’aveugle, défis sensoriels, chasse au trésor, memory, challenges ludiques…Puis déjeuner festif by Chef Adel Dakkar Apéro, Plat, Dessert .

3525 RN7 Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 71 62 58 12 harold@beaupre.fr

English :

Play and taste at Château de Beaupré

German :

Spielen und probieren im Château de Beaupré

Italiano :

Gioco e degustazione allo Château de Beaupré

Espanol :

Juego y degustación en el Château de Beaupré

