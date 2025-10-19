Le Goût du Jeu Saint-Cannat
Le Goût du Jeu Saint-Cannat dimanche 19 octobre 2025.
Le Goût du Jeu
Dimanche 19 octobre 2025 de 10h à 17h. 3525 RN7 Saint-Cannat Bouches-du-Rhône
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Début : 2025-10-19 10:00:00
fin : 2025-10-19 17:00:00
2025-10-19
Jouer et déguster au Château de Beaupré
Petit-déjeuner gourmand suivi de Jeux en équipe dans le domaine dégustations à l’aveugle, défis sensoriels, chasse au trésor, memory, challenges ludiques…Puis déjeuner festif by Chef Adel Dakkar Apéro, Plat, Dessert .
3525 RN7 Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 71 62 58 12 harold@beaupre.fr
English :
Play and taste at Château de Beaupré
German :
Spielen und probieren im Château de Beaupré
Italiano :
Gioco e degustazione allo Château de Beaupré
Espanol :
Juego y degustación en el Château de Beaupré
