Le Goût du Large 2025 concert de Fils & Ships Place Georges Seurat Port-en-Bessin-Huppain

Le Goût du Large 2025 concert de Fils & Ships Place Georges Seurat Port-en-Bessin-Huppain samedi 8 novembre 2025.

Le Goût du Large 2025 concert de Fils & Ships

Place Georges Seurat Chapiteau Musique sous les Embruns Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-08 16:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Le Festival Musique sous les Embruns accueillera le trio normand Fils & Ships.

Accompagnés de leurs voix, banjo, violon, charango, et guitares, ces trois joyeux musiciens chanteurs racontent des histoires, légendes maritimes d’hier et d’aujourd’hui. Ils racontent la vie à bord des navires …

Le Festival Musique sous les Embruns accueillera le trio normand Fils & Ships.

Naviguant sur des rêves d’espoirs, de rencontres musicales et humaines, Fils and Ships à le vent dans les voiles. La brume ne lui fait pas peur. Accompagnés de leurs voix, banjo, violon, charango, et guitares, ces trois joyeux musiciens chanteurs racontent des histoires, légendes maritimes d’hier et d’aujourd’hui. Avec les vagues dans la tête et les vents d’amont, ils nous racontent la vie à bord des navires, la dureté du travail des hommes embarqués et la solidarité humaine sans limites des marins pécheurs. Fils and Ships embarque les spectateurs avec des cartes au trésor remplies d’espoir de vie nouvelle, avec des vagues magiques et le rêve d’accoster sur une île sans frontières où il fait bon vivre et partager ! .

Place Georges Seurat Chapiteau Musique sous les Embruns Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 21 92 33 centreculturel@portenbessin-huppin.fr

English : Le Goût du Large 2025 concert de Fils & Ships

The Musique sous les Embruns Festival welcomes the Norman trio Fils & Ships.

Accompanied by their voices, banjo, fiddle, charango and guitars, these three merry musicians and singers tell stories of maritime legends past and present. They tell of life aboard ship…

German : Le Goût du Large 2025 concert de Fils & Ships

Das Festival Musique sous les Embruns empfängt das Trio Fils & Ships aus der Normandie.

Begleitet von ihren Stimmen, Banjo, Geige, Charango und Gitarren erzählen diese drei fröhlichen Musiker und Sänger Geschichten, maritime Legenden von gestern und heute. Sie erzählen vom Leben an Bord der Schiffe …

Italiano :

Il Festival Musique sous les Embruns accoglierà il trio normanno Fils & Ships.

Accompagnati dalle loro voci, dal banjo, dal violino, dal charango e dalle chitarre, questi tre allegri musicisti e cantanti raccontano storie di leggende marittime passate e presenti. Raccontano della vita a bordo delle navi …

Espanol :

El Festival Musique sous les Embruns acogerá al trío normando Fils & Ships.

Acompañados de sus voces, banjo, violín, charango y guitarras, estos tres alegres músicos y cantantes cuentan historias de leyendas marítimas pasadas y presentes. Cuentan la vida a bordo de los barcos …

L’événement Le Goût du Large 2025 concert de Fils & Ships Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Bayeux Intercom