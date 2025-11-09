LE GOUT DU LARGE CONCERT PIED’S’TRAD ET SOUFFLE CELTIC Place Georges Seurat Port-en-Bessin-Huppain

LE GOUT DU LARGE CONCERT PIED’S’TRAD ET SOUFFLE CELTIC Place Georges Seurat Port-en-Bessin-Huppain dimanche 9 novembre 2025.

LE GOUT DU LARGE CONCERT PIED’S’TRAD ET SOUFFLE CELTIC

Place Georges Seurat Chapiteau Musique sous les Embruns Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 14:30:00

fin : 2025-11-09 15:30:00

Date(s) :

2025-11-09

Le festival Musique sous les Embruns accueillera les musiciens et danseurs de Pied’s’Trad et du Souffle celtic. Au fil du spectacle, l’ambiance s’échauffe, la machine s’emballe et le public se trouve propulsé dans un tourbillon sonore et visuel à un rythme endiablé, dans une irish machine infernale.

Le festival Musique sous les Embruns accueillera les musiciens et danseurs de Pied’S’Trad et du Souffle Celtic. Pied’S’Trad, c’est des pieds et du trad ! C’est des pieds pour taper, du trad pour chanter et le tout pour danser ! C’est une cuisine de bons vivants dans laquelle vous trouverez de quoi manger, si vous êtes amateur du trad à la sauce de tcheu nous . Irlande, Québec, États Unis , toutes ces spécialités sont à la carte, cuisinées à la guitare, l’accordéon, le violon, la contrebasse et j’en passe . C’est également la rencontre et la fusion des traditions grâce à la compagnie Souffle Celtic et de ses danseuses. Au fil du spectacle, l’ambiance s’échauffe, la machine s’emballe et le public se trouve propulsé dans un tourbillon sonore et visuel à un rythme endiablé, dans une irish machine, infernale et magique. .

Place Georges Seurat Chapiteau Musique sous les Embruns Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 21 92 33 centreculturel@portenbessin-huppin.fr

English : LE GOUT DU LARGE CONCERT PIED’S’TRAD ET SOUFFLE CELTIC

The Musique sous les Embruns festival welcomes musicians and dancers from Pied’s’Trad and Souffle Celtic. As the show progresses, the atmosphere heats up, the machine goes into overdrive and the audience finds itself propelled into a whirlwind of sound and vision at a frenzied pace, in an infernal Irish machine.

German : LE GOUT DU LARGE CONCERT PIED’S’TRAD ET SOUFFLE CELTIC

Beim Festival Musique sous les Embruns werden die Musiker und Tänzer von Pied’s’Trad und Le Souffle celtic auftreten. Im Laufe der Show heizt sich die Stimmung auf, die Maschine läuft heiß und das Publikum wird in einem wilden Rhythmus in einen akustischen und visuellen Strudel katapultiert, in eine höllische irische Maschine.

Italiano :

Il festival Musique sous les Embruns accoglie i musicisti e i ballerini di Pied’s’Trad e Souffle Celtic. Man mano che lo spettacolo procede, l’atmosfera si riscalda, la macchina va in overdrive e il pubblico si ritrova proiettato in un vortice di suoni e immagini a un ritmo frenetico, in una macchina irlandese infernale.

Espanol :

El festival Musique sous les Embruns acoge a músicos y bailarines de Pied’s’Trad y Souffle Celtic. A medida que avanza el espectáculo, el ambiente se caldea, la máquina se pone en marcha y el público se ve impulsado a un torbellino de sonidos y visuales a un ritmo frenético, en una infernal máquina irlandesa.

L’événement LE GOUT DU LARGE CONCERT PIED’S’TRAD ET SOUFFLE CELTIC Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2025-10-11 par OT Bayeux Intercom