LE GOÛT DU LARGE CONCERT THE MORNING DEW Place Georges Seurat Port-en-Bessin-Huppain

Place Georges Seurat Chapiteau Musique sous les Embruns Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Début : 2025-11-08 17:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

2025-11-08

Le Festival Musique sous les Embruns accueillera The Morning Dew.

The Morning Dew vous invite à un voyage envoûtant au coeur de l’Irlande, où musique traditionnelle et danse contemporaine s’unissent dans une harmonie parfaite. Ce spectacle unique, porté par un trio de musiciens virtuoses et six danseurs/danseuses exceptionnels, vous plonge dans une atmosphère pleine de passion, de rythme et de poésie. Les instruments traditionnels irlandais tissent des mélodies envoûtantes aux rythmes puissants et dynamiques. Le trio de musiciens insuffle une énergie contagieuse à chaque note, vous invitant à vivre une expérience sensorielle inoubliable. Les six danseurs et danseuses exécutent des chorégraphies spectaculaires, alliant technique, fluidité et énergie. Ils racontent des histoires d’amour, de légendes et de nature, dans une symphonie visuelle et sonore. The Morning Dew est un hommage vibrant à l’âme irlandaise, une célébration de la musique, de la danse et de la culture qui saura vous émouvoir et vous transporter au coeur de l’imaginaire irlandais. .

Place Georges Seurat Chapiteau Musique sous les Embruns Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 21 92 33 centreculturel@portenbessin-huppin.fr

English : LE GOÛT DU LARGE CONCERT THE MORNING DEW

The Musique sous les Embruns festival welcomes The Morning Dew. The Morning Dew invites you on a spellbinding journey to the heart of Ireland, where traditional music and contemporary dance come together in perfect harmony. This show plunges you into a passionate atmosphere.

German : LE GOÛT DU LARGE CONCERT THE MORNING DEW

Beim Festival Musique sous les Embruns wird die Gruppe The Morning Dew auftreten. The Morning Dew lädt Sie zu einer bezaubernden Reise ins Herz Irlands ein, wo sich traditionelle Musik und zeitgenössischer Tanz in perfekter Harmonie vereinen. Diese Show lässt Sie in eine Atmosphäre voller Leidenschaft eintauchen.

Italiano :

Il festival Musique sous les Embruns accoglierà The Morning Dew. The Morning Dew vi invita a un viaggio incantato nel cuore dell’Irlanda, dove la musica tradizionale e la danza contemporanea si fondono in perfetta armonia. Questo spettacolo vi farà immergere in un’atmosfera piena di passione.

Espanol :

El festival Musique sous les Embruns dará la bienvenida a The Morning Dew. The Morning Dew le invita a un viaje hechizante al corazón de Irlanda, donde la música tradicional y la danza contemporánea se unen en perfecta armonía. Este espectáculo le sumergirá en una atmósfera llena de pasión.

