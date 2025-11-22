Le goût du partage Au bout de la Grève Dîner lyonnais et vins primeurs d’exception Restaurant Au bout de la Grève Chez Roberte La Tremblade

Le goût du partage Au bout de la Grève Dîner lyonnais et vins primeurs d’exception

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Trois talents, une seule passion !

Préparez-vous pour une soirée lyonnaise gourmande et conviviale !

Restaurant Au bout de la Grève Chez Roberte Boulevard Roger Letélié Port de la Grève La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 05 17 17

English :

Three talents, one passion!

Get ready for a gourmet and convivial Lyonnaise evening!

German :

Drei Talente, eine einzige Leidenschaft!

Bereiten Sie sich auf einen Lyoner Abend voller Feinschmecker und Geselligkeit vor!

Italiano :

Tre talenti, una sola passione!

Preparatevi a una serata gastronomica e conviviale a Lione!

Espanol :

Tres talentos, una pasión

Prepárese para una velada gastronómica y distendida en Lyon

L’événement Le goût du partage Au bout de la Grève Dîner lyonnais et vins primeurs d’exception La Tremblade a été mis à jour le 2025-11-17 par Mairie de La Tremblade