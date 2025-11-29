Le goût d’un fleuve, atelier et rencontre avec Blandine Giambiasi La Corderie Royale Rochefort

Le goût d’un fleuve, atelier et rencontre avec Blandine Giambiasi

À travers une démarche sensible et documentée, l’autrice Blandine Giambiasi vous invite à redécouvrir la Charente autour de son ouvrage Le goût d’un fleuve, la Charente (éditions La nage de l’ourse).

English : The taste of a river, workshop and meeting with Blandine Giambiasi

Through a sensitive and well-researched approach, author Blandine Giambiasi invites you to rediscover the Charente region in her book ‘Le goût d’un fleuve, la Charente’ (The Taste of a River, the Charente) (published by La nage de l’ourse).

German : Der Geschmack eines Flusses, Workshop und Begegnung mit Blandine Giambiasi

Mit ihrem einfühlsamen und fundierten Ansatz lädt die Autorin Blandine Giambiasi Sie ein, die Charente in ihrem Werk „Le goût d’un fleuve, la Charente” (Der Geschmack eines Flusses, die Charente, erschienen im Verlag La nage de l’ourse) neu zu entdecken.

Italiano :

Con un approccio sensibile e documentato, l’autrice Blandine Giambiasi vi invita a riscoprire la Charente attraverso il suo libro « Le goût d’un fleuve, la Charente » (pubblicato da La nage de l’ourse).

Espanol :

Con un enfoque sensible y bien documentado, la autora Blandine Giambiasi le invita a redescubrir la Charente a través de su libro « Le goût d?un fleuve, la Charente » (publicado por La nage de l?ourse).

