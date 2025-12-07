Le goûter de l’art rencontre avec les artistes Maison de La Bresse La Bresse

Le goûter de l’art rencontre avec les artistes

Maison de La Bresse 7A rue de la Clairie La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

La Maison de La Bresse vous propose un Goûter de l’Art le dimanche 7 décembre de 14h à 18h, en entrée libre. A cette occasion, c’est le pastelliste Alexis Boileau qui vous accueillera. Vous pourrez échanger avec lui sur sa démarche artistique et sa passion tout en partageant une collation offerte par la Maison de La Bresse.Tout public

0 .

Maison de La Bresse 7A rue de la Clairie La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 62 65 95 maisondelabresse@labresse.fr

English :

La Maison de La Bresse will be hosting an Art Tea on Sunday, December 7, from 2pm to 6pm, with free admission. Pastellist Alexis Boileau will be on hand to welcome you. You can chat with him about his artistic approach and his passion, while sharing a snack offered by the Maison de La Bresse.

L’événement Le goûter de l’art rencontre avec les artistes La Bresse a été mis à jour le 2025-12-02 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES