Le goûter de Saint Médard Thouars 6 juillet 2025 15:00

Deux-Sèvres

Le goûter de Saint Médard Place Saint-Médard Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 15:00:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Envie de passer un agréable moment entre amis ou en famille ? Voisin (e), habitant(e), passionné (e) ou simple passant(e) du quartier Saint Médard, venez à la rencontre des membres de l’association les Attablé.e.s qui vous invitent le temps d’un instant de curiosité à un brin de conversation, un moment de partage. Crêpes et boissons sont au programme mais n’hésitez pas venir partager vos gâteaux, pâtisseries et gourmandises ! .

Place Saint-Médard

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 40 06 27 lesattablees@gmail.com

English : Le goûter de Saint Médard

Neighbors, residents, enthusiasts or just passers-by in the Saint Médard district, come and spend a pleasant moment with friends or family, from a moment of curiosity to a bit of conversation, a moment of sharing. Pancakes and drinks are on the menu.

German : Le goûter de Saint Médard

Ob Nachbar, Bewohner, Liebhaber oder Passant des Viertels Saint Médard: Verbringen Sie einen angenehmen Moment mit Freunden oder der Familie und lassen Sie sich neugierig auf ein Gespräch oder einen gemeinsamen Moment ein. Crêpes und Getränke stehen auf dem Programm.

Italiano :

Vicini di casa, residenti, appassionati o semplici passanti del quartiere Saint Médard, venite a trascorrere un momento piacevole con gli amici o la famiglia, un momento di curiosità, un po’ di conversazione, un momento di condivisione. Il menu prevede frittelle e bevande.

Espanol : Le goûter de Saint Médard

Vecinos, residentes, aficionados o simples transeúntes del barrio de Saint Médard, vengan a pasar un momento agradable con los amigos o la familia, un momento de curiosidad, un poco de conversación, un momento para compartir. El menú incluye tortitas y bebidas.

