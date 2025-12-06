Le goûter de Saint-Nicolas Blet
Le goûter de Saint-Nicolas Blet samedi 6 décembre 2025.
Le goûter de Saint-Nicolas
Blet Cher
Début : 2025-12-06 15:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Enfants sages… ou moins sages, venez écouter l’histoire du Grand Saint Nicolas !
Un goûter sera offert à la fin de la séance.
Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.
Inscription souhaitée avant le 5 décembre par mail ou directement à la bibliothèque. .
Blet 18350 Cher Centre-Val de Loire bibliothequedeblet@orange.fr
