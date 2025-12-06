Le goûter de Saint-Nicolas

Blet Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Enfants sages… ou moins sages, venez écouter l’histoire du Grand Saint Nicolas !

Un goûter sera offert à la fin de la séance.

Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.

Inscription souhaitée avant le 5 décembre par mail ou directement à la bibliothèque. .

Blet 18350 Cher Centre-Val de Loire bibliothequedeblet@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le goûter de Saint-Nicolas Blet a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Loire en Berry