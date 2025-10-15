Le gouter des voisins avant le spectacle « Qui est là ? » Oignies
Le gouter des voisins avant le spectacle « Qui est là ? » Oignies mercredi 15 octobre 2025.
Le gouter des voisins avant le spectacle « Qui est là ? »
rue Alain Bashung Oignies Pas-de-Calais
Début : 2025-10-15
fin : 2025-10-15
2025-10-15
Au programme au 9-9 bis
Faites découvrir le 9-9bis à vos proches venez nous rencontrer autour d’un café ou d’un thé, en famille ou entre amis. C’est votre première fois au 9-9bis ? Nous vous offrons la place pour le spectacle. .
rue Alain Bashung Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 77 80 87 juliette.lucas@9-9bis.com
English :
The program at 9-9 bis
German :
Auf dem Programm in 9-9 bis
Italiano :
Il programma alle 9-9 bis
Espanol :
El programa a las 9-9 bis
