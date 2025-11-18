LE GOÛTER DU MARDI Gignac
LE GOÛTER DU MARDI Gignac mardi 18 novembre 2025.
LE GOÛTER DU MARDI
Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-18 2025-11-25
Un goûter et des activités pour les enfants, du répit pour les parents
Ouvert à tous
Un goûter et des activités pour les enfants, du répit pour les parents
Ouvert à tous .
Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 34 22 67 37
English :
Snacks and activities for children, respite for parents
Open to all
German :
Ein Snack und Aktivitäten für die Kinder, eine Pause für die Eltern
Offen für alle
Italiano :
Merenda e attività per i bambini, pausa per i genitori
Aperto a tutti
Espanol :
Merienda y actividades para los niños, descanso para los padres
Abierto a todos
L’événement LE GOÛTER DU MARDI Gignac a été mis à jour le 2025-11-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT