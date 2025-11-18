LE GOÛTER DU MARDI

Gignac Hérault

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-25

Un goûter et des activités pour les enfants, du répit pour les parents

Ouvert à tous

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 34 22 67 37

English :

Snacks and activities for children, respite for parents

Open to all

German :

Ein Snack und Aktivitäten für die Kinder, eine Pause für die Eltern

Offen für alle

Italiano :

Merenda e attività per i bambini, pausa per i genitori

Aperto a tutti

Espanol :

Merienda y actividades para los niños, descanso para los padres

Abierto a todos

