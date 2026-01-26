Le goûter Fondation Bernardaud Fondation Bernardaud Limoges

Le goûter Fondation Bernardaud

Fondation Bernardaud 27 Avenue Albert Thomas Limoges Haute-Vienne

Tarif : 69 – 69 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Plongez au cœur de l’histoire du goûter à la française, de l’évolution des douceurs servies au choix raffiné de la porcelaine, découvrez comment ce moment gourmand est devenu un symbole d’art de vivre. Une dégustation de pâtisseries viendra prolonger cette exploration gourmande.

Réservation obligatoire via le site internet (en lien). .

