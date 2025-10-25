Le goûter horrrrifique Bibliothèque Maurice Genevoix Paris
- Du bon son et du miam-miam, ensuite on se brosse bien les dents.
A table les petits monstres ! C’est aussi ça Halloween.
Le samedi 25 octobre 2025
de 17h00 à 17h30
gratuit
Inscriptions sur place auprès des bibliothécaires, par téléphone au 01 46 07 35 05 ou par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr
Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 199 ans.
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/