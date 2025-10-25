Le goûter horrrrifique Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Le goûter horrrrifique Bibliothèque Maurice Genevoix Paris samedi 25 octobre 2025.

Du bon son et du miam-miam, ensuite on se brosse bien les dents.

A table les petits monstres ! C’est aussi ça Halloween.

Le samedi 25 octobre 2025

de 17h00 à 17h30

gratuit

Inscriptions sur place auprès des bibliothécaires, par téléphone au 01 46 07 35 05 ou par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr

Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 199 ans.

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/