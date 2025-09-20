Le Gouvernail Gourvernail Bonifacio / Bunifaziu

Niché à l’extrémité de la presqu’île, juste après le Cimetière Marin, le Gouvernail de la Corse vous invite à une expérience aussi atypique que spectaculaire ! Ce site militaire, creusé dans la falaise calcaire , se découvre en descendant un tunnel impressionnant de 168 marches.

À son terme, une salle souterraine perchée à une dizaine de mètres au-dessus de la mer vous offre une vue panoramique sur les falaises, les Bouches de Bonifacio… et la Sardaigne.

En contrebas, vous apercevrez un rocher dont la forme rappelle celle d’un gouvernail. Surnommé ainsi par les pêcheurs bonifaciens, il a donné son nom à ce site militaire si particulier . Porté par les flots, il semble guider votre regard vers le large… À cet instant, vous aurez peut-être l’étrange sensation de vous trouver à la barre d’un véritable navire :)

Construit en 1880 par le Génie militaire français, ce poste stratégique avait pour mission de surveiller l’entrée du port et de contrôler le détroit. Il était équipé d’un puissant projecteur qui, à la nuit tombée, balayait les eaux jusqu’aux côtes sardes.

Aujourd’hui, ce lieu chargé d’histoire offre un moment suspendu entre ciel, mer et mémoire à visiter pour comprendre toute l’ingéniosité du système défensif de Bonifacio !

