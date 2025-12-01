Le Goyen en lumières Concert Jeanne Rose Audierne

Le Goyen en lumières Concert Jeanne Rose

place de la République Audierne Finistère

Début : 2025-12-20 18:45:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

De 18h45 à 20h concert de Jeanne Rose (variété française et internationale). .

place de la République Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 08 47

English : Le Goyen en lumières Concert Jeanne Rose

