Le Goyen en lumières Concert Pascal Yvin

place de la République Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:15:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

De 20h15 à 21h30 concert de Pascal Yvin (variété française). .

place de la République Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 08 47

English : Le Goyen en lumières Concert Pascal Yvin

L’événement Le Goyen en lumières Concert Pascal Yvin Audierne a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz