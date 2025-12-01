Le Goyen en lumières Danses bretonnes Audierne
place de la République Audierne Finistère
Début : 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-19 21:30:00
2025-12-19
De 20h30 à 21h30 démonstration et initiation aux danses bretonnes avec Ar C’hab e Tañsal et Kigner Ar Goyen. .
place de la République Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 08 47
