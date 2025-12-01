Le Goyen en lumières Feu d’artifice Audierne
Le Goyen en lumières Feu d’artifice Audierne samedi 27 décembre 2025.
Le Goyen en lumières Feu d’artifice
Port d’Audierne-Poulgoazec Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 20:00:00
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-27
Samedi 20 décembre 2025, dans le cadre des illuminations Le Goyen en lumières, venez assister au feu d’artifice autour du port d’Audierne-Poulgoazec !
À 20h, grand feu d’artifice autour du port d’Audierne-Poulgoazec.
Attention, l’évènement est susceptible d’être reporté en cas de conditions météos difficiles. .
Port d’Audierne-Poulgoazec Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 08 47
English : Le Goyen en lumières Feu d’artifice
L’événement Le Goyen en lumières Feu d’artifice Audierne a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz