Le Goyen en lumières Feu d’artifice Audierne

Le Goyen en lumières Feu d’artifice

Port d’Audierne-Poulgoazec Audierne Finistère

Samedi 20 décembre 2025, dans le cadre des illuminations Le Goyen en lumières, venez assister au feu d’artifice autour du port d’Audierne-Poulgoazec !

À 20h, grand feu d’artifice autour du port d’Audierne-Poulgoazec.

Attention, l’évènement est susceptible d’être reporté en cas de conditions météos difficiles. .

Port d’Audierne-Poulgoazec Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 08 47

