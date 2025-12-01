Le Goyen en lumières Spectacle ventriloque Audierne

Le Goyen en lumières Spectacle ventriloque

Samedi 20 décembre 2025, le ventriloque David Eldé déambulera de 15h30 à 17h30 dans les commerces du centre-ville d’Audierne.

De 17h30 à 18h spectacle place de la République à Audierne. .

