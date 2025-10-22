Le Grain du Ponant Visite découverte d’une brasserie BIO STESF 2025 Brasserie Le Grain du Ponant Riec-sur-Bélon

Brasserie Le Grain du Ponant 7 Rue de Pont Len Riec-sur-Bélon Finistère

Début : 2025-10-22 16:30:00

fin : 2025-10-22 17:30:00

2025-10-22

Plongez dans l’univers du houblon et du bio !

Isabelle et Denis vous accueillent dans leur brasserie aux fortes valeurs environnementales et humaines, en incluant au maximum tous les acteurs de la production. Des bières artisanales uniques, intégrant des produits bio les plus locaux possibles.

De la terre à l’amer, ils se feront un plaisir de vous détailler toutes les étapes de fabrication… jusqu’à la dégustation d’une de leur recette en fin de visite !

♿ Entreprise accessible. Pas de WC PMR, pas de parking PMR.

⚠️ Minimum 4 personnes inscrites pour qu’ait lieu la visite.

⚠️ Interdit aux moins de 18 ans. .

Brasserie Le Grain du Ponant 7 Rue de Pont Len Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne

