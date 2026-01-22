Le Grand 0ff programme de Cosmopolite Centre commercial Champ de Mars Angoulême

Le Grand 0ff programme de Cosmopolite

Centre commercial Champ de Mars 4 place du Champ de Mars Angoulême Charente

Début : 2026-01-29

fin : 2026-02-01

2026-01-29

Découvrez le programme dédicaces, expositions, rencontres, animations… et bien sûr, de belles surprises vous attendent !

Centre commercial Champ de Mars 4 place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 58

English :

Discover the program: book signings, exhibitions, meetings, entertainment? and of course, some great surprises await you!

