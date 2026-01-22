Le Grand 0ff programme de Cosmopolite Centre commercial Champ de Mars Angoulême
Le Grand 0ff programme de Cosmopolite Centre commercial Champ de Mars Angoulême jeudi 29 janvier 2026.
Centre commercial Champ de Mars 4 place du Champ de Mars Angoulême Charente
Début : 2026-01-29
fin : 2026-02-01
2026-01-29
Découvrez le programme dédicaces, expositions, rencontres, animations… et bien sûr, de belles surprises vous attendent !
English :
Discover the program: book signings, exhibitions, meetings, entertainment? and of course, some great surprises await you!
