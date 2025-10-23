Le Grand 3 Saint-Mihiel

Le Grand 3 Saint-Mihiel jeudi 23 octobre 2025.

Le Grand 3

Place du Sahara Saint-Mihiel Meuse

Tarif : Gratuit

Gratuit

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-23 09:00:00

fin : 2025-10-23 16:00:00

2025-10-23

Présence de militaires du 3ème Régiment d’Hélicoptères de Combat démonstrations dynamiques, présentations de matériel, échanges avec les militaires.Tout public

Place du Sahara Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11

English :

Military personnel from the 3rd Régiment d’Hélicoptères de Combat (Combat Helicopter Regiment): dynamic demonstrations, equipment displays, exchanges with military personnel.

German :

Anwesenheit von Soldaten des 3ème Régiment d’Hélicoptères de Combat (Kampfhubschrauberregiment): dynamische Vorführungen, Materialvorführungen, Austausch mit den Soldaten.

Italiano :

Il personale militare del 3° Reggimento elicotteri da combattimento sarà a disposizione per dimostrazioni dinamiche, esposizione di attrezzature e discussioni con i militari.

Espanol :

El personal militar del 3er Regimiento de Helicópteros de Combate estará presente para realizar demostraciones dinámicas, exhibiciones de equipos y debates con los militares.

L'événement Le Grand 3 Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-10-09