Le Grand 3 Saint-Mihiel

Présence de militaires du 3ème Régiment d’Hélicoptères de Combat démonstrations dynamiques, présentations de matériel, échanges avec les militaires.Tout public
Place du Sahara Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11
English :
Military personnel from the 3rd Régiment d’Hélicoptères de Combat (Combat Helicopter Regiment): dynamic demonstrations, equipment displays, exchanges with military personnel.
German :
Anwesenheit von Soldaten des 3ème Régiment d’Hélicoptères de Combat (Kampfhubschrauberregiment): dynamische Vorführungen, Materialvorführungen, Austausch mit den Soldaten.
Italiano :
Il personale militare del 3° Reggimento elicotteri da combattimento sarà a disposizione per dimostrazioni dinamiche, esposizione di attrezzature e discussioni con i militari.
Espanol :
El personal militar del 3er Regimiento de Helicópteros de Combate estará presente para realizar demostraciones dinámicas, exhibiciones de equipos y debates con los militares.
