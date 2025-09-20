Le Grand Atelier de Clohars-Carnoët Chapelle Saint Jacques Clohars-Carnoët

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Après une première édition en 2023, le Grand Atelier se réunit pour une deuxième exposition collective autour des oeuvres de cinq artistes cloharsiens. De la littérature jeunesse à la bande-dessinée, en passant par la photographie, leurs oeuvres singulières naviguent entre le récit et la fiction.

Cromwell

Auteur-dessinateur de bande dessinée, Cromwell s’illustre dans le monde de la bande dessinée depuis 1985 avec son graphisme nerveux et virtuose mêlant des techniques diverses selon ses envies et les récits qu’il veut servir.

Guillaume Sorel

Auteur-dessinateur de bande dessinée et illustrateur, Guillaume Sorel met sa technique au profit de projets artistiques depuis la fin des années 80. Son style révèle une grande admiration pour le fantastique et l’imaginaire sous toutes ses formes.

Lauranne Quentric

Illustratrice, Lauranne Quentric publie chez de nombreux éditeurs jeunesse. Son univers de création, à la fois doux et joyeux, s’inspire de son lieu de vie et explore des techniques graphiques qu’elle met au service du récit.

Laëtitia Villemin

Comme les photographes humanistes, Laëtitia Villemin se revendique «photographe polygraphe ». Cette expression de Willy Ronis, avec qui elle a entretenu une correspondance durant plusieurs années, résume bien sa démarche artistique.

Lucie Braud-Catmalou

Écrivaine et scénariste, Lucie Braud alias Catmalou navigue entre la bande dessinée, le roman, le récit, l’album jeunesse, la lecture à voix haute. L’enfance et le portrait sont ses terrains de création favoris.

autres rendez-vous :

Vendredi 26 septembre – 18h : rencontre croisée avec Cromwell et Guillaume Sorel autour de leur parcours d’auteur – médiathèque Robert Badinter.

Samedi 4 octobre – 18h : lecture et rencontre avec Laëtitia Villemin et Lucie Braud autour de leur travail collaboratif, Anonyme.

Lucie Braud et Lauranne Quentric animeront des ateliers d’écriture et d’illustration à l’espace jeunes, Le Balafenn.

Chapelle Saint Jacques 29360 Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne https://www.clohars-carnoet.fr/patrimoine-historique/eglise-chapelles/ https://www.chaudron-editions.com;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA29000618 La Chapelle Saint Jacques, ainsi que le parc sont un don de Madame Renaud en 2008.

La première chapelle était dédiée à Saint Gurloës ainsi que la fontaine de dévotion.

En 1789, elle est désignée comme étant la chapelle paroissiale sous le vocable de Saint Jacques.

Les encadrements des baies ont été remaniés dans la seconde moitié du XIXème siècle.

Le plan est rectangulaire et le gros œuvre est en moellons de schiste. La flèche et la fontaine sont en pierre de taille de granit. L’encadrement et le rampant ouest sont à « crossettes » et le chevet est à pans coupés.

Le sol du chœur est recouvert de dalles de schiste et de tuffeau posées en damiers. La porte ouest est surmontée d’un décor figurant une croix. Parking de la Maison des associations

©Guillaume Sorel ©Cromwell ©Lauranne Quentric ©Catmalou Laëtitia Villemin