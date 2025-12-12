Le grand bain de Trestraou Perros-Guirec
Le grand bain de Trestraou
Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Rendez-vous à la plage de Trestraou pour le premier bain de l’année !!
– Vendredi 1er janvier 2026 à 11h30, ruée vers l’eau
– Plage de Trestraou côté gare maritime,
– Ouverture des vestiaires à 11h15, au centre-nautique
– Chaque participant engage sa responsabilité individuelle. .
Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45
