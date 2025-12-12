Le grand bain de Trestraou

Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 11:30:00

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2026-01-01

Rendez-vous à la plage de Trestraou pour le premier bain de l’année !!

Infos pratiques

– Vendredi 1er janvier 2026 à 11h30, ruée vers l’eau

– Plage de Trestraou côté gare maritime,

– Ouverture des vestiaires à 11h15, au centre-nautique

– Chaque participant engage sa responsabilité individuelle. .

Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

English :

L’événement Le grand bain de Trestraou Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme de Perros-Guirec