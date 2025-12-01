Le Grand Bain Laradji, Linkuro Bistrot de la Scène Dijon

Le Grand Bain Laradji, Linkuro

Début : 2025-12-12 20:30:00

Rappeuse et auteure Dijonnaise, Laradji partage un univers qui résonne avec authenticité. À travers ses textes, elle se dévoile avec une sincérité désarmante, explorant ses émotions les plus intimes et les parts d’ombre qui nous habitent tous. Sa musique est à la fois un exutoire et une invitation à l’introspection, mêlant l’intensité du vécu à la force des mots.

Linkuro FR Dijon

Linkuro est chanteur, guitariste, bassiste, compositeur et producteur. Il forge un New Rock mêlant énergie brute, pop et rap. Influencé par Linkin Park ou Muse, il apprend guitare et chant ado. En 2024, il sort Neurasthénie, un EP intense. Sur scène, il livre des performances habitées, oscillant entre rage contenue et fragilité assumée, à l’image d’une génération en quête de repères et de sens. .

