Le Grand Bain sonore Café associatif Le Grand Bain Casteljaloux

Le Grand Bain sonore

Café associatif Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Le Grand Bain sonore est proposé par Pierre Teboul, musicothérapeute et énergéticien.

Ce voyage intérieur est une invitation à se détendre et à lâcher prise, facilité par des sons et des

vibrations sonores provenant de différents instruments.

Petits échanges et partages autour d’un goûter pour terminer ce voyage. .

Café associatif Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 36 41 22 legrandbain47@gmail.com

