Le Grand Bain sonore Café associatif Le Grand Bain Casteljaloux dimanche 1 février 2026.
Café associatif Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne
Le Grand Bain sonore est proposé par Pierre Teboul, musicothérapeute et énergéticien.
Ce voyage intérieur est une invitation à se détendre et à lâcher prise, facilité par des sons et des
vibrations sonores provenant de différents instruments.
Petits échanges et partages autour d’un goûter pour terminer ce voyage. .
Café associatif Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 36 41 22 legrandbain47@gmail.com
