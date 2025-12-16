Le grand bain sur la plage de La Couronne La Couronne Martigues
Le grand bain sur la plage de La Couronne La Couronne Martigues dimanche 11 janvier 2026.
Le grand bain sur la plage de La Couronne
Dimanche 11 janvier 2026 à partir de 11h. La Couronne Chemin de la Douane Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11 11:00:00
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Le comité des fêtes de La Couronne vous invite à plonger lors d’un grand bain à la plage du Verdon de Martigues.
Échauffement en musique puis tous à l’eau pour fêter 2026.
Après le bain à midi, soupe offerte par le Comité.
Ouvert à tous, baigneurs et spectateurs pour fêter ensemble la nouvelle année.
Maillot, serviette, cuillère à soupe et bonne humeur indispensables. .
La Couronne Chemin de la Douane Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 71 83 11 74 comitedesfetesdelacouronne13@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The La Couronne festival committee invites you to take a dip in the Verdon beach in Martigues.
L’événement Le grand bain sur la plage de La Couronne Martigues a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme de Martigues