Le grand bain sur la plage de La Couronne La Couronne Martigues

Le grand bain sur la plage de La Couronne

Dimanche 11 janvier 2026 à partir de 11h. La Couronne Chemin de la Douane Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 11:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Le comité des fêtes de La Couronne vous invite à plonger lors d’un grand bain à la plage du Verdon de Martigues.

Échauffement en musique puis tous à l’eau pour fêter 2026.

Après le bain à midi, soupe offerte par le Comité.



Ouvert à tous, baigneurs et spectateurs pour fêter ensemble la nouvelle année.

Maillot, serviette, cuillère à soupe et bonne humeur indispensables. .

La Couronne Chemin de la Douane Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 71 83 11 74 comitedesfetesdelacouronne13@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The La Couronne festival committee invites you to take a dip in the Verdon beach in Martigues.

L’événement Le grand bain sur la plage de La Couronne Martigues a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme de Martigues