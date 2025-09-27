Le Grand bain : Sylva / Snarky Puppy & Metropole Orkest Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Le Grand bain : Sylva / Snarky Puppy & Metropole Orkest Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris samedi 27 septembre 2025.

Le Grand Bain est une séance d’écoute collective et immersive, dans le grand auditorium de la médiathèque Marguerite Yourcenar. Confortablement installés dans un transat, plongés dans la pénombre, laissez-vous emporter par la musique !

Pour cette séance, nous écouterons l’album Sylva de Snarky Puppy & Metropole Orkest

samedi 27 septembre à 10h30

Auditorium (niveau -1)

Tout public à partir de 6 ans

Entrée libre

Cet évènement est inclus dans La Journée au Jardin

Depuis quand n’avez-vous pas vraiment écouté un disque en entier et dans une atmosphère propice ?

Le samedi 27 septembre 2025

de 10h30 à 11h30

Public jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar