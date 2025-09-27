LE GRAND BAL DE LA RENTRÉE Mons

Le Grand Bal de la Rentrée vous attend à Mons-la-Trivalle !

La Fanfare du Minervois et l’Orchestre de la Tible vous embarquent pour une soirée festive, dansante et joyeuse. Buvette, restauration, ambiance garantie !

Le Grand Bal de la Rentrée, c’est l’événement festif de septembre à Mons-la-Trivalle !

Après Sète l’an dernier, l’Orchestre de la Tible pose ses instruments dans le Minervois pour une soirée pleine de musique et de danse, en compagnie de la pétillante Fanfare du Minervois.

Au programme scottishs, mazurkas, bourrées, tarentelles, ségas et autres rythmes traditionnels d’ici et d’ailleurs, arrangés pour cuivres, cordes et percussions. Une soirée populaire, joyeuse et ouverte à tous, pour célébrer la rentrée en fanfare !

9h à 23h Prix libre buvette et restauration sur place Venez danser, écouter, trinquer et partager sous les étoiles du Haut-Languedoc ! .

Place du Jardin de l’Ancien Presbytère Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 71 70

English :

The Grand Bal de la Rentrée awaits you in Mons-la-Trivalle!

The Fanfare du Minervois and the Orchestre de la Tible invite you to a festive evening of dancing and merriment. Refreshment bar, catering, guaranteed atmosphere!

German :

Der große Ball des Schulanfangs erwartet Sie in Mons-la-Trivalle!

Die Fanfare du Minervois und das Orchestre de la Tible laden Sie zu einem festlichen, tanzenden und fröhlichen Abend ein. Getränke, Essen und Trinken, Stimmung garantiert!

Italiano :

Il Grand Bal de la Rentrée vi aspetta a Mons-la-Trivalle!

La Fanfara del Minervois e l’Orchestre de la Tible saranno a disposizione per una serata festosa di balli e allegria. Bar, cibo e bevande, atmosfera garantita!

Espanol :

El Grand Bal de la Rentrée le espera en Mons-la-Trivalle

La Fanfare du Minervois y la Orchestre de la Tible le esperan para una velada festiva de baile y alegría. Bar, comida y bebida, ¡y ambiente garantizado!

