Le Grand Bal de l’Automne : danser et partager ensemble Club seniors Saint-Éloi Paris

Le Grand Bal de l’Automne est l’occasion de célébrer la saison dans une ambiance chaleureuse et intergénérationnelle.

Au programme :

Des danses entraînantes pour tous les goûts et tous les âges.

Un moment de partage entre résidents et seniors des clubs.

entre résidents et seniors des clubs. Une atmosphère conviviale, propice aux rencontres et à la bonne humeur.

Un bel après-midi pour bouger, s’amuser et renforcer les liens autour du plaisir de danser ensemble.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit

Inscriptions auprès du club séniors Saint-Éloi

Tél. 01 43 46 25 31

Public adultes. A partir de 55 ans.

Club seniors Saint-Éloi 10, rue Eugénie Éboué 75012 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris