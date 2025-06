Le Grand Bal de l’Europe Les Gauthiers Gennetines 25 juillet 2025 07:00

Début : 2025-07-25

fin : 2025-08-08

2025-07-25

Le grand bal de l’Europe, festival de danse traditionnelle, se déroule chaque année à Gennetines.

Gennetines 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 14 42

English :

The Grand Bal de l’Europe, a traditional dance festival, takes place every year in Gennetines.

German :

Der Grand Bal de l’Europe, ein Festival für traditionelle Tänze, findet jedes Jahr in Gennetines statt.

Italiano :

Il Grand Bal de l’Europe, un festival di danza tradizionale, si svolge ogni anno a Gennetines.

Espanol :

El Grand Bal de l’Europe, festival de danza tradicional, se celebra todos los años en Gennetines.

