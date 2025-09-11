Le Grand Bal des Chaudoudoux Le Vigan

Le Grand Bal des Chaudoudoux Le Vigan vendredi 6 février 2026.

Le Bourg Le Vigan Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif adulte

Début : 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-07

2026-02-06 2026-02-07

Le grand bal annuel des Chaudoudoux devient incontournable dans le paysage culturel Bourian et revient avec plein d’énergie et de douceur !
Le Bourg Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 43 45 24 59 

English :

The annual Chaudoudoux ball has become a fixture on the Bourian cultural scene, and is back with a bang!

German :

Der große jährliche Ball der Chaudoudoux ist aus der Kulturlandschaft von Bourian nicht mehr wegzudenken und kehrt mit viel Energie und Sanftheit zurück!

Italiano :

Il ballo annuale di Chaudoudoux è diventato un appuntamento fisso della scena culturale di Bourian, e torna con il botto!

Espanol :

El baile anual de Chaudoudoux se ha convertido en una cita ineludible de la escena cultural de Bourián, ¡y vuelve con fuerza!

L’événement Le Grand Bal des Chaudoudoux Le Vigan a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Gourdon