Le Grand Bal des Chaudoudoux Le Vigan
Le Grand Bal des Chaudoudoux Le Vigan vendredi 6 février 2026.
Le Grand Bal des Chaudoudoux
Le Bourg Le Vigan Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-06 2026-02-07
Le grand bal annuel des Chaudoudoux devient incontournable dans le paysage culturel Bourian et revient avec plein d’énergie et de douceur !
Le grand bal annuel des Chaudoudoux devient incontournable dans le paysage culturel Bourian et revient avec plein d’énergie et de douceur ! .
Le Bourg Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 43 45 24 59
English :
The annual Chaudoudoux ball has become a fixture on the Bourian cultural scene, and is back with a bang!
German :
Der große jährliche Ball der Chaudoudoux ist aus der Kulturlandschaft von Bourian nicht mehr wegzudenken und kehrt mit viel Energie und Sanftheit zurück!
Italiano :
Il ballo annuale di Chaudoudoux è diventato un appuntamento fisso della scena culturale di Bourian, e torna con il botto!
Espanol :
El baile anual de Chaudoudoux se ha convertido en una cita ineludible de la escena cultural de Bourián, ¡y vuelve con fuerza!
L’événement Le Grand Bal des Chaudoudoux Le Vigan a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Gourdon