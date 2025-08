Le grand bal des doudous Cie Lou Pop Saint-Vincent-de-Tyrosse

Le grand bal des doudous Cie Lou Pop Saint-Vincent-de-Tyrosse mardi 21 octobre 2025.

Le grand bal des doudous Cie Lou Pop

Pôle Sud Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Entre berceuse, disco et confidences de doudous, c’est une immersion dans les émotions de l’enfance. Un concert à partager en famille !

Une soirée exceptionnelle pour célébrer la sortie de l’album “Le Bal des Doudous” !

Louise Tossut, artiste landaise qu’on connaît déjà pour son univers poétique et musical, revient avec une création tendre et festive, imaginée pour les petits… et les grands !

Pour ce bal, Louise sera entourée de tous les musiciens ayant participé à la création du projet une joyeuse bande de talents (Beubeu, Paul Magne, Janine Terhoff, Guillaume Martial, Joël Riffard et Laure Fréjacques) réunis sur scène pour faire vivre la musique en live.

Entre berceuse, disco et confidences de doudous, c’est une immersion dans les émotions de l’enfance. Un concert à partager en famille !

En vente dans les 7 agences de l’Office de Tourisme Landes Atlantique Sud .

Pôle Sud Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 12 00

English : Le grand bal des doudous Cie Lou Pop

With lullabies, disco and cuddly confidences, it’s an immersion in the emotions of childhood. A concert to share with the whole family!

German : Le grand bal des doudous Cie Lou Pop

Zwischen Wiegenliedern, Disco und vertraulichen Gesprächen mit Kuscheltieren tauchen Sie in die Emotionen der Kindheit ein. Ein Konzert für die ganze Familie!

Italiano :

Un mix di ninne nanne, disco e segreti coccolosi, un’immersione nelle emozioni dell’infanzia. Un concerto da condividere con tutta la famiglia!

Espanol : Le grand bal des doudous Cie Lou Pop

Mezcla de canciones de cuna, música disco y secretos de peluche, es una inmersión en las emociones de la infancia. ¡Un concierto para compartir con toda la familia!

L’événement Le grand bal des doudous Cie Lou Pop Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-08-02 par OTI LAS