Le Grand Bal Élection Miss et Mister Magnifique France 2026 Châteauroux

Le Grand Bal Élection Miss et Mister Magnifique France 2026 Châteauroux samedi 25 octobre 2025.

Le Grand Bal Élection Miss et Mister Magnifique France 2026

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25 23:30:00

Date(s) :

2025-10-25

Mesdames et Messieurs, prenez place et venez assister à la 5ème édition anniversaire de Miss et Mister Magnifique France 2026.

Une élection placée sous le signe des souvenirs, nous remettrons le temps en vous et nous remémorant nos 5 années. Un grand merci à vous chers publics de venir aussi nombreux chaque année car c’est grâce à vous. 5 .

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

English :

Ladies and gentlemen, take your seats and join us for the 5th anniversary edition of Miss and Mister Magnifique France 2026.

German :

Meine Damen und Herren, nehmen Sie Platz und erleben Sie die 5. Jubiläumsausgabe von Miss und Mister Magnifique France 2026.

Italiano :

Signore e signori, prendete posto e partecipate alla quinta edizione di Miss e Mister Magnifique France 2026.

Espanol :

Señoras y señores, tomen asiento y vengan a la edición del 5º aniversario de Miss y Mister Magnifique France 2026.

L’événement Le Grand Bal Élection Miss et Mister Magnifique France 2026 Châteauroux a été mis à jour le 2025-07-26 par OT Châteauroux Berry Tourisme