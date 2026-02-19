LE GRAND BAL MASQUÉ Salle des condamines Le Pouget

LE GRAND BAL MASQUÉ

Salle des condamines Mairie le Pouget. Route Neuve 34 230 Le Le Pouget Hérault

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Carnaval

Vous l’attendez comme chaque année, on vous dévoile la date de notre Grand bal Masqué

Samedi 28 février ouverture des portes à 21h30 salle des condamines

Entrée + ecocup 4€

Avec DJ TomTom Ben

• Moins de 16ans accompagné d’un adulte

DÉGUISEMENT OBLIGATOIRE UN MASQUE N’EST PAS UN DÉGUISEMENT .

