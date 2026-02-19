LE GRAND BAL MASQUÉ Salle des condamines Le Pouget
LE GRAND BAL MASQUÉ
Salle des condamines Mairie le Pouget. Route Neuve 34 230 Le Pouget Hérault
Tarif : 4€
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Carnaval
Vous l’attendez comme chaque année, on vous dévoile la date de notre Grand bal Masqué
Samedi 28 février ouverture des portes à 21h30 salle des condamines
Entrée + ecocup 4€
Avec DJ TomTom Ben
• Moins de 16ans accompagné d’un adulte
DÉGUISEMENT OBLIGATOIRE UN MASQUE N’EST PAS UN DÉGUISEMENT .
Salle des condamines Mairie le Pouget. Route Neuve 34 230 Le Le Pouget 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 96 71 09
