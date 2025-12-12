Le Grand Bal : projection + mini bal Cinéma ARVOR Rennes Dimanche 1 février 2026, 10h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 10,20€; réduit: 4,90€ à 8,50€; sortir: 3€ à 5,50€

Au programme : café-croissant, projection et mini bal avec musique live !

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils et elles dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.

Pour prolonger la séance, un temps de musique et de danse !

Une coopération entre le cinéma Arvor et le Conservatoire de Rennes dans le cadre du festival Waterproof, plongez dans la danse !

À partir de 10 ans

Durée : café-croissant 30 min + film 1h40 + mini-bal 45 min

Café-croissant servi avant la projection

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-01T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T13:00:00.000+01:00

https://www.cinema-arvor.fr/ 0299387804 contact@cinema-arvor.fr https://festival-waterproof.fr/programmation/2026/le-grand-bal

Cinéma ARVOR 11 rue de Châtillon, 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine