Le Grand Bal Ferme de Billy / Brunch de Billy Rots

Le Grand Bal Ferme de Billy / Brunch de Billy Rots samedi 19 juillet 2025.

Le Grand Bal

Ferme de Billy / Brunch de Billy 29bis rue de l’église saint ouen Rots Calvados

Début : Samedi Samedi 2025-07-19

fin : 2025-07-20

2025-07-19

Entrez dans la danse ! Le Grand Bal alterne de nombreux types de musique allant du tango argentin au lindy hop tout en passant par la musique pop, rock, disco, funk sans oublier la chacarera. Nicolas Maloufi, son équipe de danseurs et son DJ, vous entraînent dans une ambiance chaleureuse !

Avant le grand bal du dimanche 20 juillet à 17h30, plusieurs ateliers vous sont proposés pour vous initier (ou vous perfectionner) au lindy hop, tango argentin et chacarera.

Ateliers

Samedi 19 juillet

15h00 16h lindy hop

16h30 17h tango argentin

18h30 19h30 chacarera

Dimanche 20 juillet

10h00-11h30 tango argentin

11h45-12h45 lindy hop

14h00-15h00 chacarera

15h15-16h15 chorégraphie de groupe flash mob

17h30 Grand bal

Ferme de Billy / Brunch de Billy 29bis rue de l’église saint ouen Rots 14980 Calvados Normandie +33 6 64 91 39 86 info@billyandco.fr

English : Le Grand Bal

Get dancing! Le Grand Bal alternates between different types of music, from Argentine tango to lindy hop, pop, rock, disco, funk and chacarera. Nicolas Maloufi, his team of dancers and his DJ will take you into a warm atmosphere!

Before the grand ball on Sunday, July 20 at 5:30 p.m., there will be several workshops to introduce you to (or perfect) lindy hop, Argentine tango and chacarera.

Workshops

Saturday, July 19

15h00 ? 16h lindy hop

16h30 ? 17h Argentine tango

18h30 ? 7:30 pm chacarera

Sunday, July 20th

10h00-11h30 Argentine tango

11h45-12h45 lindy hop

2:00-3:00 chacarera

15h15-16h15 group choreography flash mob

5:30 Grand bal

German : Le Grand Bal

Tanzen Sie mit! Auf dem Grand Bal wechseln sich zahlreiche Musikrichtungen ab, vom argentinischen Tango über Lindy Hop bis hin zu Pop, Rock, Disco, Funk und nicht zu vergessen die Chacarera. Nicolas Maloufi, sein Tanzteam und sein DJ werden Sie in eine herzliche Atmosphäre entführen!

Vor dem großen Ball am Sonntag, dem 20. Juli um 17:30 Uhr, werden Ihnen mehrere Workshops angeboten, in denen Sie Lindy Hop, Tango Argentino und Chacarera lernen (oder perfektionieren) können.

Workshops

Samstag, 19. Juli

15h00 ? 16.00 Uhr Lindy Hop

16h30 ? 17h Argentinischer Tango

18h30 ? 19.30 Uhr Chacarera

Sonntag 20. Juli

10.00-11.30 Uhr Argentinischer Tango

11.45-12.45 Uhr Lindy Hop

14.00-15.00 Uhr Chacarera

15.15-16.15 Uhr Gruppenchoreografie Flashmob

17.30 Uhr Großer Ball

Italiano :

Ballate! Il Grand Bal alterna diversi tipi di musica, dal tango argentino al lindy hop, al pop, al rock, alla disco, al funk e alla chacarera. Nicolas Maloufi, il suo team di ballerini e il suo DJ non mancheranno di farvi scatenare!

Prima del grande ballo di domenica 20 luglio alle 17.30, si terranno diversi workshop per introdurre (o perfezionare) il lindy hop, il tango argentino e la chacarera.

Laboratori

Sabato 19 luglio

15h00 ? 16:00 lindy hop

16h30 ? 17:00 tango argentino

18h30 ? 19.30 chacarera

Domenica 20 luglio

10.00-11.30 tango argentino

11.45-12.45 lindy hop

14.00-15.00 chacarera

15.15-16.15 coreografia di gruppo flash mob

17.30 Gran ballo

Espanol :

¡A bailar! El Grand Bal alterna diferentes tipos de música, desde tango argentino a lindy hop, pop, rock, disco, funk y chacarera. Nicolas Maloufi, su equipo de bailarines y su DJ se encargarán de animarte

Antes del gran baile, el domingo 20 de julio a las 17.30 h, habrá varios talleres para iniciarse (o perfeccionar) en el lindy hop, el tango argentino y la chacarera.

Talleres

Sábado 19 de julio

15h00 ? 16h00 lindy hop

16h30 ? 17h Tango argentino

18h30 ? 19h30 chacarera

Domingo 20 de julio

10h-11h30 Tango argentino

11h45-12h45 lindy hop

14h00-15h00 chacarera

15h15-16h15 flash mob coreográfico en grupo

17h30 Gran baile

