Le Grand Bal – Place des Canadiens Bretteville L’Orgueilleuse Thue et Mue, 24 mai 2025 19:00, Thue et Mue.

Calvados

Le Grand Bal Place des Canadiens Bretteville L’Orgueilleuse Le Studio Thue et Mue Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 19:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Construisons le bal tous ensemble !

Nous vous proposons de nous retrouver samedi 24 mai autour d’un moment convivial où toutes les générations sont représentées et où l’on peut venir aussi bien en famille qu’entre amis, pour échanger, danser, parler, s’émouvoir, grignoter ou boire un verre. Le bal populaire est un espace de rencontre qui s’ouvre au plaisir de découvrir l’autre. Il y a l’espace de la danse, et autour, à la marge, un espace pour rencontrer autrement.

Durant le Grand Bal, une alternance de musiques sera proposée, allant du tango argentin au lindy hop, en passant par le disco, le funk, sans oublier la chacarera.

Deux temps forts rythmeront le Grand Bal une démonstration de lindy hop et une pièce de tango contemporain masculin intitulée emb(a)rrasser.

En amont du bal, des ateliers sont proposés pour acquérir les bases de ces danses ou se perfectionner. Renseignez-vous !

Pour conclure notre saison culturelle… dansons, dansons, dansons !

Place des Canadiens Bretteville L’Orgueilleuse Le Studio

Thue et Mue 14740 Calvados Normandie +33 2 31 80 47 07 culture@thueetmue.fr

English : Le Grand Bal

Let’s build the ball together!

We invite you to join us on Saturday, May 24, for a convivial get-together where all generations are represented, and where you can come with family or friends to chat, dance, talk, be moved, have a snack or a drink. The bal populaire is a meeting place open to the pleasure of discovering others. There’s the space for dancing, and around it, on the bangs, a space to meet in a different way.

During the Grand Bal, the music on offer will alternate between Argentine tango, lindy hop, disco, funk and chacarera.

Two highlights will punctuate the Grand Bal: a lindy hop demonstration and a contemporary male tango piece entitled emb(a)rrasser.

In the run-up to the ball, workshops are offered to help you learn the basics of these dances or perfect your technique. Find out more!

To conclude our cultural season? let’s dance, let’s dance, let’s dance!

German : Le Grand Bal

Lassen Sie uns alle zusammen den Ball bauen!

Wir schlagen Ihnen vor, sich am Samstag, den 24. Mai, zu einem geselligen Anlass zu treffen, an dem alle Generationen vertreten sind und an dem man sowohl mit der Familie als auch mit Freunden teilnehmen kann, um sich auszutauschen, zu tanzen, zu reden, sich zu bewegen, zu knabbern oder ein Glas zu trinken. Der Bal populaire ist ein Ort der Begegnung, der sich der Freude öffnet, den anderen zu entdecken. Es gibt den Raum des Tanzes und um ihn herum, am Rande, einen Raum, in dem man sich auf andere Weise begegnen kann.

Während des Grand Bal werden verschiedene Musikrichtungen angeboten, vom argentinischen Tango über Lindy Hop, Disco und Funk bis hin zur Chacarera.

Der Grand Bal wird von zwei Höhepunkten bestimmt: einer Lindy-Hop-Vorführung und einem Stück zeitgenössischen Männertangos mit dem Titel emb(a)rrasser.

Im Vorfeld des Balls werden Workshops angeboten, in denen Sie die Grundlagen dieser Tänze erlernen oder sich weiterbilden können. Informieren Sie sich!

Zum Abschluss unserer kulturellen Saison ? tanzen wir, tanzen wir, tanzen wir!

Italiano :

Costruiamo insieme la palla!

Vi invitiamo a unirvi a noi sabato 24 maggio per un incontro conviviale in cui sono rappresentate tutte le generazioni e dove potrete venire in famiglia o con gli amici per chiacchierare, ballare, parlare, emozionarvi, fare uno spuntino o bere qualcosa. Il bal populaire è un luogo in cui le persone possono incontrarsi e scoprirsi. C’è uno spazio per ballare e intorno, ai margini, uno spazio per incontrare nuove persone.

Il Grand Bal proporrà una varietà di musica, dal tango argentino e dal lindy hop alla disco, al funk e alla chacarera.

Il Grand Bal sarà punteggiato da due momenti salienti: una dimostrazione di lindy hop e un pezzo di tango maschile contemporaneo intitolato emb(a)rrasser.

Nel periodo che precede il ballo, si terranno dei workshop per imparare le basi di questi balli o perfezionare la propria tecnica. Per saperne di più!

Per concludere la nostra stagione culturale, balliamo, balliamo, balliamo!

Espanol :

¡Construyamos juntos el balón!

Le invitamos a unirse a nosotros el sábado 24 de mayo en un encuentro amistoso en el que estarán representadas todas las generaciones, y al que podrá venir en familia o con amigos para charlar, bailar, hablar, emocionarse, tomar un aperitivo o una copa. El bal populaire es un lugar de encuentro y descubrimiento. Hay un espacio para bailar, y a su alrededor, en los márgenes, un espacio para conocer gente nueva.

En el Grand Bal habrá música variada, desde tango argentino y lindy hop hasta música disco, funk y chacarera.

El Gran Baile contará con dos momentos estelares: una demostración de lindy hop y una pieza de tango contemporáneo masculino titulada emb(a)rrasser.

Antes del baile, se organizarán talleres para aprender los fundamentos de estos bailes o perfeccionar la técnica. Más información

Como colofón a nuestra temporada cultural… ¡a bailar, a bailar, a bailar!

