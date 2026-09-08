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« Le Grand Bancal » – Association Culturelle Morcenaise Morcenx-la-Nouvelle

vendredi 30 octobre 2026 · Morcenx-la-Nouvelle

« Le Grand Bancal » – Association Culturelle Morcenaise Morcenx-la-Nouvelle

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle du Maroc
Ville
40110 Morcenx-la-Nouvelle
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Morcenx-la-Nouvelle

« Le Grand Bancal » – Association Culturelle Morcenaise

Salle du Maroc Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:30:00
fin : 2026-10-30

Date(s) :
2026-10-30

Venez assister au Cabaret du groupe « Le Petit Théâtre de Pain » à partir de 20h30 à la salle du Maroc.
Tarif guichet : 15€
Tarif prévente HelloAsso ou Office de tourisme : 13€
Pack Duo : 20€
Moins de 18 ans : gratuit
Retrouvez plus d’informations ainsi que la billetterie en scannant le QR.
Venez assister au Cabaret du groupe « Le Petit Théâtre de Pain » à partir de 20h30 à la salle du Maroc.
Tarif guichet : 15€
Tarif prévente HelloAsso ou Office de tourisme : 13€
Pack Duo : 20€
Moins de 18 ans : gratuit
Retrouvez plus d’informations ainsi que la billetterie en scannant le QR code présent sur l’affiche.   .

Salle du Maroc Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 86 01 88  culture@morcenxlanouvelle.fr

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English : « Le Grand Bancal » – Association Culturelle Morcenaise

Come see the cabaret performance by the group « Le Petit Théâtre de Pain » starting at 8:30 p.m. at the Salle du Maroc.
Box office price: 15?
Advance sale price via HelloAsso or the Tourist Office: 13?
Duo Package: 20?
Under 18: free
Find more information and ticket sales by scanning the QR code.

L’événement « Le Grand Bancal » – Association Culturelle Morcenaise Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Morcenx

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