Aniane Hérault

Tarif : – – 55 EUR

Venez célébrer la fin des vendanges, venez déjeuner et partager avec nous un moment convivial le 1er Novembre autour d’un menu gourmand et authentique accompagné de nos vins du domaine et quelques surprises!

Places limitées à 50 personnes.

Aniane 34150 Hérault Occitanie

English :

Come and celebrate the end of the grape harvest, have lunch and share a convivial moment with us on November 1st over a gourmet, authentic menu accompanied by our estate wines and a few surprises!

Places limited to 50 people.

German :

Feiern Sie das Ende der Weinlese, kommen Sie zum Mittagessen und teilen Sie mit uns am 1. November einen geselligen Moment bei einem authentischen Menü, begleitet von unseren Weinen des Weinguts und einigen Überraschungen!

Die Plätze sind auf 50 Personen begrenzt.

Italiano :

Il 1° novembre, per festeggiare la fine della vendemmia, pranzate con noi e gustate un menu delizioso e autentico, accompagnato dai nostri vini aziendali e da qualche sorpresa!

I posti sono limitati a 50 persone.

Espanol :

Venga a celebrar el final de la vendimia con un almuerzo el 1 de noviembre. Disfrute de un delicioso y auténtico menú acompañado de nuestros vinos de la finca y algunas sorpresas

Plazas limitadas a 50 personas.

L’événement LE GRAND BANQUET DES VENDANGES Aniane a été mis à jour le 2025-10-18 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT