LE GRAND BANQUET DU STADE HALL 8 Toulouse

LE GRAND BANQUET DU STADE HALL 8 Toulouse dimanche 26 octobre 2025.

LE GRAND BANQUET DU STADE

HALL 8 114 Rue des Troènes Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 34.9 – 34.9 – EUR

34.9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 12:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

Date(s) :

2025-10-26

Le Grand Banquet fait son grand retour pour une troisième édition, à l’occasion de la rencontre ST-RCT ! Au programme de la convivialité et un bon repas dans une ambiance 100% rugby !

L’évènement anime l’avant-match au Stadium de Toulouse !

Au programme 1250 invités, un repas géant, une ambiance festive et la chaleur des grandes tablées rouge & noire ! Rendez-vous au Hall 8 pour savourer un menu aux accents du Lot, avec en entrée du foie gras, suivi d’une épaule d’agneau, de Rocamadour et d’un pastis du Quercy.

De nombreuses animations vous attendent sur place DJ set, concert, tombola , photocall, bandas, la présence de la mascotte Ovalion et plein de surprises ! Ne manquez pas cette occasion de festoyer en famille ou entre amis. 34.9 .

HALL 8 114 Rue des Troènes Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 892 69 31 15 billetterie@stadetoulousain.fr

English :

The Grand Banquet is back for a third edition, on the occasion of the ST-RCT match! On the program: conviviality and a good meal in a 100% rugby atmosphere!

German :

Das große Bankett findet zum dritten Mal statt, und zwar anlässlich des Spiels ST-RCT! Das Programm: Geselligkeit und ein gutes Essen in einer 100%igen Rugby-Atmosphäre!

Italiano :

Il Gran Banchetto torna per la terza volta, in concomitanza con la partita ST-RCT! In programma: convivialità e un buon pasto in un’atmosfera 100% rugby!

Espanol :

El Gran Banquete vuelve por tercera vez, coincidiendo con el partido ST-RCT En el programa: convivencia y una buena comida en un ambiente 100% rugbístico

L’événement LE GRAND BANQUET DU STADE Toulouse a été mis à jour le 2025-09-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE