LE GRAND BANQUET DU STADE HALL 8 Toulouse

LE GRAND BANQUET DU STADE

HALL 8 1 Allée Gabriel Biénès Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 39.9 – 39.9 – EUR

39.9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le Stade Toulousain & Biquet Plage vous donnent rdv au Stadium, au niveau du Hall 8, pour un Grand Banquet d’avant match !

Au programme un repas géant et la chaleur des grandes tablées rouge & noire ! Rendez-vous au Hall 8 pour savourer un menu aux accents du Sud-Ouest, avec en entrée Ceviche de maigre, ajo blanco, croquant d‘oignon, huile d‘herbes, suivi d’une épaule de porcelet cuite à basse température, pommes de terre grenaille., d’un Mont d’Or à partager, vin blanc, romarin et mouillettes grillées et pour terminer en beauté, d’une ganache montée vanille, coulis de fraise au piment d‘Espelette, crumble pistache, oxalis.

De nombreuses animations vous attendent sur place DJ set, concert, tombola , photocall, bandas, la présence de la mascotte Ovalion et plein de surprises ! Ne manquez pas cette occasion de festoyer en famille ou entre amis.

Bon à savoir

– Arrivée possible pour le déjeuner jusqu’à 12h maximum

– Boissons non comprises

– Réservation obligatoire 39.9 .

HALL 8 1 Allée Gabriel Biénès Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Stade Toulousain & Biquet Plage invite you to the Stadium, in Hall 8, for a great pre-match banquet!

L’événement LE GRAND BANQUET DU STADE Toulouse a été mis à jour le 2026-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE