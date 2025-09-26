Le Grand Banquet Le Dojo du Plessis Mareuil
Le Grand Banquet
Le Dojo du Plessis 10, rue Traversière Mareuil Charente
Venez vivre une expérience unique ou plasticiens, danseurs, chanteurs, musiciens côtoient aïkido, magiciens, expérience sensorielle, théâtre, journalistes et clowns autour d’un repas inoubliable.
Le Dojo du Plessis 10, rue Traversière Mareuil 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine lestransversives@gmail.com
English :
Come and enjoy a unique experience where visual artists, dancers, singers and musicians rub shoulders with aikido, magicians, sensory experiences, theater, journalists and clowns over an unforgettable meal.
German :
Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung, bei der bildende Künstler, Tänzer, Sänger und Musiker auf Aikido, Zauberer, Sinneserfahrungen, Theater, Journalisten und Clowns treffen, um ein unvergessliches Essen zu genießen.
Italiano :
Venite a vivere un’esperienza unica in cui artisti visivi, ballerini, cantanti e musicisti si alternano ad aikido, maghi, esperienze sensoriali, teatro, giornalisti e clown davanti a un pasto indimenticabile.
Espanol :
Venga a disfrutar de una experiencia única en la que artistas plásticos, bailarines, cantantes y músicos se codean con aikido, magos, experiencias sensoriales, teatro, periodistas y payasos en torno a una comida inolvidable.
