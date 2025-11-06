LE GRAND BARATHON Montpellier
LE GRAND BARATHON Montpellier jeudi 6 novembre 2025.
LE GRAND BARATHON
4 Rue Jules Ferry Montpellier Hérault
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-08
2025-11-06
Le Grand Barathon revient à Montpellier avec une édition ANNÉES 2000 poussée au MAXIMUM !
14ème édition à Montpellier Jeudi 6, Vendredi 7 et Samedi 8 Novembre 2025
1 VERRE ACHETÉ = 1 VERRE OFFERT*
Dans tous les bars participants
28 BARS PARTICIPANTS
LES 3 SINGES · LA FUMERIE · ESPIT CHUPITOS · CAFFÈ PANIS · AL ANDALUS · CUBANITO · BARBEROUSSE · LA ALHAMBRA · KRAKEN · LE TORD BOYAUX
HOSSEGOR · CHARLIE’S BEER · FRENCH KISS · THE TEMPLE BAR · Ô SALOON · SOUNDSTATION · LE CASTELLANE · LES MARCHANDS · CAFÉ DES ARTS · LE CIRCUS · DESTINATION TAPAS · CAFFÈ PANIS · BEERS! · LE PALACE · NOVELTY · APERO GUAY · LE VICTORIA · KITA Y ETRE · EL GRANDE
6 Afters en Club
Entrées incluses, réducs sur les consos et ambiance Années 2000
LE MILK · AUSTRA ROCKS · LE CLUB · PANAMA · LE FIZZ · MÉLOMANE*
5 Épreuves
Racing Cup, Beer Pong*, Cornhole… !
+3000 pequeños à gagner
(*se joue avec de l’eau)
* jeudi et vendredi uniquement
1 Food Acheté = 1 Offert
McDonald’s Comédie et Saint Roch · Les Burgers de Papa · Smash Burger · Gyraya · Le Cheese nan… .
4 Rue Jules Ferry Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 34 70 00
English :
The Grand Barathon returns to Montpellier with a FERIA edition pushed to the MAXIMUM!
13th edition in Montpellier: Thursday 13th, Friday 14th and Saturday 15th March 2025
1 GLASS BOUGHT = 1 GLASS FREE*
In all participating bars
German :
Der Grand Barathon kehrt nach Montpellier zurück, mit einer FERIA-Ausgabe, die bis zum MAXIMUM gesteigert wurde!
13. Ausgabe in Montpellier: Donnerstag, 13., Freitag, 14. und Samstag, 15. März 2025
1 GETRÄNK GEKAUFT = 1 GETRÄNK GESCHENKT*
In allen teilnehmenden Bars
Italiano :
La Grande Baratona torna a Montpellier con un’edizione FERIA spinta al massimo!
13a edizione a Montpellier: giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 marzo 2025
1 BEVANDA ACQUISTATA = 1 BEVANDA GRATIS
In tutti i bar partecipanti
Espanol :
¡El Gran Baratón vuelve a Montpellier con una edición FERIA llevada al MÁXIMO!
13ª edición en Montpellier: jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de marzo de 2025
1 BEBIDA COMPRADA = 1 BEBIDA GRATIS
En todos los bares participantes
